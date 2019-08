Absurd w kwalifikacjach IO. W Tokio zabraknie siatkarskiej potęgi, a zagra słabeusz

Wielu siatkarzy i ekspertów narzeka na system kwalifikacji do igrzysk olimpijskich. Sprawił on, że w Tokio nie zobaczymy jednej siatkarskiej potęgi, bo o jedno miejsce z Europy powalczą m.in. Serbowie oraz Francuzi. Za to w Ameryce Południowej faworytami do awansu są... Wenezuela i Kolumbia - wszystko dzięki awansowi Argentyny i Brazylii.

MICHAŁ RYNIAK