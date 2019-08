"Za mało na mistrzów świata". Zagraniczne media skomentowały mecze reprezentacji Polski w siatkówce

Po 3:0 z Tunezj i Francj, a na koniec 3:1 ze S這weni. Reprezentacja Polski wygra豉 wszystkie mecze podczas turnieju kwalifikacyjnego w Gda雟ku, dzi瘯i czemu zapewni豉 sobie awans na igrzyska olimpijskie. Do rywalizacji o z這ty medal igrzysk (25 lipca - 9 sierpnia 2020) przyst徙i 12 dru篡n, kt鏎e zostan podzielone na dwie grupy. W ka盥ej z nich zmagania toczy si b璠 systemem ko這wym (ka盥y gra z ka盥ym, po jednym meczu). Nast瘼nie cztery najlepsze zespo造 z obu grup uzyskaj awans do 獞ier熠ina逝. Od tej fazy mecze przeprowadzone b璠 systemem pucharowym (bez rewan鄴w). Tytu逝 mistrza olimpijskiego b璠zie broni Brazylia, kt鏎a w finale turnieju w Rio De Janeiro pokona豉 W這ch闚. Br您owy medal przypad Stanom Zjednoczonym. Polacy zaj瘭i pi徠 lokat.

Wilfredo Leon skomentowa awans reprezentacji Polski na IO w Tokio:

Zagraniczne media skomentowa造 sukces Polak闚

"Pocz徠ek meczu by dla nas 鈍ietny, patrzy這 si na to z podziwem" - napisa portal siol.net po meczu S這wenii z reprezentacj Polski. Bo rzeczywi軼ie - S這we鎍y zacz瘭i bardzo dobrze, wygrali seta i postraszyli bia這-czerwonych. P騧niej siatkarze Vitala Heynena wzi瘭i ju sprawy w swoje r璚e i pokazali, 瞠 nie przez przypadek byli uznawani za faworyt闚 niedzielnego starcia. "Nie mog這 by mowy o niespodziance. Polacy wygrali, mimo s豉bszego pocz徠ku. Jeden dobry set to za ma這 na mistrz闚 鈍iata" - doda dziennik "Dnevnik".

Awans reprezentacji Polski na IO skomentowa r闚nie francuski "L'Equipe". "Trzy mecze, trzy zwyci瘰twa. To by wymarzony turniej dla gospodarzy" - napisa豉 presti穎wa gazeta. "Polacy wywalczyli bilety na igrzyska. Mistrzowie 鈍iata nie zmarnowali szansy i pokonali 3:1 S這weni. My na awans musimy poczeka przynajmniej do stycznia" - dodali dziennikarze "Le Figaro".