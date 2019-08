Przed polskimi siatkarzami jeszcze dwie prestiżowe imprezy! Sprawdź terminarz

Heynen: Nie robię nic, czego nie lubiłem jako zawodnik

Za polskimi siatkarzami najważniejsza impreza tego sezonu - kwalifikacje do igrzysk olimpijskich. Nasi zawodnicy wygrali turniej kwalifikacyjny w Gdańsku, pokonując Tunezję, Francję i Słowenię. Dzięki temu zapewnili sobie awans na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie do Tokio.

Olimpijska przepustka wywalczona, ale to nie koniec występów naszej drużyny w tym roku. Przed siatkarzami jeszcze dwie imprezy: mistrzostwa Europy oraz Puchar Świata. Zanim to jednak nastąpi, podopieczni Vitala Heynena udadzą się na krótkie wakacje.

Szansa na kolejne sukcesy siatkarzy

Z urlopów siatkarze wrócą 22 sierpnia, gdy rozpocznie się zgrupowanie w Spale. Od 26 sierpnia do 7 września potrwa kolejne zgrupowanie - tym razem w Arłamowie. Pięć dni później ruszają mistrzostwa Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w grupie D w Rotterdamie i w Amsterdamie z Holandią, Czechami, Estonią, Ukrainą oraz Czarnogórą. Jeśli dojdą do finału Euro, to ostatni mecz rozegrają 29 września.

To o tyle istotne, że już 1 października rusza w Japonii Puchar Świata. W tej imprezie Polacy zmierzą się z Tunezją, Japonią, USA, Argentyną, Włochami, Rosją, Egiptem, Australią, Brazylią, Kanadą i Iranem. Napięty grafik może spowodować, że trener Heynen zabierze do Japonii innych zawodników niż na mistrzostwa Europy.

Terminarz polskich siatkarzy:

22 - 26 sierpnia: zgrupowanie w Spale

26 sierpnia - 7 września: zgrupowanie w Arłamowie

12 - 29 września: mistrzostwa Europy:

15.09.2019 godz. 16:00 Polska - Holandia

16.09.2019 godz. 20:00 Polska - Czechy

17.09.2019 godz. 17:00 Polska - Czarnogóra

19.09.2019 godz. 20:00 Polska - Ukraina

1 - 15 października: Puchar Świata: