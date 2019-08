Vital Heynen z przesłaniem do kibiców. "To tam i wtedy chcemy przejść do historii"

Heynen: Żeby drużyna mnie posłuchała, potrzebuję kryzysu

Polscy siatkarze zapewnili sobie w ostatni weekend udział na przyszłorocznych igrzyskach olimpijskich w Tokio. W turnieju kwalifikacyjnym rozgrywanym w Gdańsku pokonali Tunezję, Francję i Słowenię. Po tym turnieju głos na Twitterze zabrał Vital Heynen, selekcjoner biało-czerwonych

- Tokio, sobota, 8 sierpnia 2020, godzina 14:15 polskiego czasu.. zapiszcie to sobie. To wtedy i tam chcemy przejść do historii #zlotymedal. Dziękuję Gdańskowi, naszym świetnym zawodnikom i naszym wspaniałym kibicom za zrobienie pierwszego kroku - napisał trener Polaków.

Polscy siatkarze to aktualni mistrzowie świata w siatkówce. Mistrzostwo świata, po raz drugi z rzędu, zdobyli w październiku zeszłego roku. Celem drużyny Heynena ma być złoty medal podczas przyszłorocznych igrzysk olimpijskich w Tokio. Do tej pory reprezentacja Polski tylko raz była najlepsza podczas zawodów olimpijskich w siatkówce. Miało to miejsce w 1976 roku podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu.