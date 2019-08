Wilfredo Leon i Michał Kubiak zasłużyli na "5". Jest jedna szóstka! Rewelacja

sir.fred 3 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Ale trzeba oddać Słoweńcom, że dopóki mieli o co, to grali dobrze. Mimo słabszych warunków. Serwis solidny, bardzo dobra obrona i skuteczny atak - często po rękach, znajdowali też luki w naszym bloku. Parę lat temu to by wystarczyło do zwycięstwa (jak np. na ME, gdzie bili nas bodajże Słowacy i Belgowie), ale teraz mamy już na to odpowiednie argumenty.