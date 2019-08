Polacy awansowali na IO w Tokio! Kiedy i jak będzie przebiegał turniej?

Kurek: Złoto na igrzyskach? Jesteśmy w stanie to zrobić

Do tej pory Polska rozegrała dwa mecze i oba wygrała. Z Tunezją wygrała 3:0, w setach 25:15, 25:19 i 25:19. Po tym spotkaniu nasz bilans małych punktów wynosił plus 22. Z Francją jeszcze go poprawiliśmy na +37 (było 3:0, do 21, 19 i 20). W niedzielę o 15 rozpoczął się ostatni kwalifikacyjny mecz, w którym Polacy grają Słowenią. Drużyna Vitala Heynena przegrała pierwszego seta do 21. Ale w drugim była lepsza. Dzięki wygranej partii do 23 Polacy awansowali na igrzyska olimpijskie w Tokio! Na turnieju w 2020 zapewniony start mają Japończycy - organizatorzy imprezy.

- Jeśli awansujemy teraz, to mamy rok na przygotowanie się do najważniejszej imprezy czterolecia - mówił przed niedzielnym meczem Heynen.

Jak będzie przebiegał turniej olimpijski?

Do rywalizacji o złoty medal igrzysk (25 lipca - 9 sierpnia 2020) przystąpi 12 drużyn, które zostaną podzielone na dwie grupy. W każdej z nich zmagania toczyć się będą systemem kołowym (każdy gra z każdym, po jednym meczu). Następnie najlepsze cztery najlepsze zespoły z obu grup uzyskają awans do ćwierćfinału. Od tej fazy mecze przeprowadzone będą systemem pucharowym (bez rewanżów).

Tytułu mistrzów będzie bronić Brazylia, która w finale turnieju w Rio De Janeiro pokonała Włochów. Brązowy medal przypadł Stanom Zjednoczonym. Polacy zajęli piątą lokatę.