"L'Equipe" wytypowało wynik meczu Polska - Francja. Wielkie starcie Leona z Ngapethem

Reprezentacje Polski i Francji są głównymi faworytami turnieju kwalifikacyjnego rozgrywanego w Gdańsku. W piątek podopieczni Vitala Heynena pokonali 3:0 Tunezję, za to "Trójkolorowi" również w trzech setach pokonali Słowenię. Sobotnie starcie prawdopodobnie wyłoni drużynę, która pojedzie do Tokio - tylko zwycięzca zapewni sobie awans na igrzyska. Przegrany będzie miał szansę występu w kontynentalnym turnieju kwalifikacyjnym, który zostanie rozegrane w styczniu.

"L'Equipe" zapowiada to spotkanie jako "królewskie starcie dwóch najlepszych siatkarzy na świecie". Trener Francuzów Laurent Tillie uważa, że Wilfredon Leon "to Messi z futbolu czy LeBron James z koszykówki". Francuska gazeta pokusiła się o porównanie obu zawodników: w ataku lepszy jest Leon, w obronie Ngapeth, za to w liderowaniu zespołowi padł remis.

Wilfredo Leon zdobędzie więcej punktów od Ngapetha, ale Polska przegra - tak typuje "L'Equipe"

Jednocześnie Francuzi zabawili się w typy. Ich zdaniem Wilfredo Leon zdobędzie 24 punkty, z czego pięć po asach serwisowych. Ngapeth ma zdobyć o sześć punktów mniej, ale to po jego zwycięskim serwisie Francja wygra to spotkanie 3:1 i znacznie przybliży się do awansu na igrzyska olimpijskie - w przypadku triumfu nad Polską musiałaby pokonać w niedzielę słabą Tunezję, by zagrać w Tokio.