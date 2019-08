Trener Francuzów apeluje. "Polsko, to nie w twoim stylu. Nie potrzebujesz sztuczek"

Rywalami Polaków podczas turnieju w Gdańsku będą reprezentacje: Tunezji, Francji i Słowenii. Awans wywalczy tylko jedna z tych drużyn, a najgroźniejszym rywalem biało-czerwonych będą Francuzi, którzy czują się niesprawiedliwie potraktowani przez Polaków. - Jak możemy się przygotować do meczów? Terminarz jest ułożony w sposób absolutnie niesportowy. Spróbujemy wygrać i natychmiast się przygotować do kolejnego meczu. Jesteśmy zobowiązani do gry, więc nie mamy wyjścia - przyznał Laurent Tillie w wywiadzie dla L'Equipe. Trener Francuzów skomentował w ten sposób terminarz, który jego zdaniem faworyzuje Polaków. Reprezentacja Francji rozpocznie turniej meczem ze Słowenią (piątek o godz. 20.30), a już kilkanaście godzin później (sobota, godz. 15) zmierzy się z Polską.

Tillie: Polska nie powinna uciekać się do takich sztuczek

W rozmowie ze "Sportowymi Faktami" Tillie stwierdził, że Polska nie powinna uciekać się do takich sztuczek.

Powiem tak: Polsko, naprawdę nie potrzebujesz takiej sztuczki. Myślę, że zasługujesz na więcej, że to nie w twoim stylu. Kiedy przyjechaliśmy na miejsce i dowiedzieliśmy się, że wyznaczono nam godziny treningów na 8:30 do 10:30, uznaliśmy, że to nie w porządku i poprosiliśmy o zmianę. Na szczęście udało się zmienić te godziny na trochę korzystniejsze. Sztuczki sztuczkami, ale trzeba też powiedzieć, że FIVB powinna mieć większą kontrolę nad takimi sprawami

- powiedział trener reprezentacji Francji. Michał Kubiak, kapitan reprezentacji Polski, odpowiedział mu już wcześniej: - Zapłaciliśmy porządne pieniądze, by zorganizować ten turniej, a co za tym idzie by wybrać sobie najlepsze terminy. Jeżeli inni chcieliby tego samego, mogli przecież zgłosić akces i zapłacić tyle, co nasz związek. Światowa federacja na to przyzwala, więc nie widzę powodu, dla którego to miałoby być podważane. Jako gospodarz mamy prawo zorganizować ten turniej pod siebie.

Harmonogram meczów turnieju kwalifikacyjnego w Gdańsku: