Reprezentant Francji: Polska może zostać zdestabilizowana przez Wilfredo Leona

Reprezentacja Polski zmierzy się kolejno z Tunezją, Francją i Słowenią w turnieju eliminacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio 2020. Zawody zostaną rozegrane w Gdańsku w dniach 9-11 sierpnia. Na igrzyska poleci jedynie zwycięzca, a faworytami są Polacy oraz Francuzi. Kevin Tillie, przyjmujący "Trójkolorowych" uważa, że obecność Wilfredo Leona w kadrze Polski może paradoksalnie przeszkodzić mistrzom Polski.

Obecność Wilfredo Leona przeszkodzi Polakom? "Istnieje taka możliwość"

- Istnieje taka możliwość - odpowiedział Tillie na pytanie o to, czy Polska może zostać zdestabilizowana przez próbę integracji Wilfredo Leona do kadry. - Przez to mogą zmienić swój styl gry, a integracja może być skomplikowana. Ale to nadal mistrzowie świata, do których dołącza najlepszy siatkarz świata, więc trudno podejrzewać, by plus i plus dały minus - dodał Tillie, śmiejąc się w rozmowie z "Le Figaro".

Wilfredo Leon zadebiutował w reprezentacji Polski 27 lipca w sparingu z Holandią. Mecze turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich będą jego pierwszymi o punkty w ekipie mistrzów świata. Przed tym turniejem Francuzi narzekają jednak na niesprawiedliwe potraktowanie przez Polaków ze względu na "ułożony w absolutnie niesportowy terminarz". - Zapłaciliśmy porządne pieniądze, by zorganizować ten turniej, a co za tym idzie by wybrać sobie najlepsze terminy. Jeżeli inni chcieliby tego samego, mogli przecież zgłosić akces i zapłacić tyle, co nasz związek - odpowiedział Michał Kubiak.