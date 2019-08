Rosyjski siatkarz krytykuje Vitala Heynena. "To niesportowe zachowanie"

Vital Heynen uchodzi za jedną z najbardziej kontrowersyjnych postaci w światowej siatkówce. Selekcjoner biało-czerwonych słynie z wyjątkowych wypowiedzi i zachowań. Naraża się tym na krytykę ze strony wielu osób. Podczas Ligi Narodów w mocnych słowach wypowiedział się o Heynenie prezes irańskiej federacji siatkarskiej, Afshin Davari. - Heynen jest chory psychicznie i potrzebuje psychologa. Stworzył bardzo zły rodzaj wojny psychologicznej - mówił Davari . Z kolei w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" swoją opinię o belgijskim trenerze przedstawił rosyjski siatkarz Dmitrij Muserski.

Dmitrij Muserski krytykuje Vitala Heynena. "Niesportowe zachowanie"

- Wyniki ma bardzo dobre. Jest świetnym fachowcem, co pokazał, pracując z reprezentacją Niemiec, a teraz z Polską. Natomiast jeśli chodzi o jego wypowiedzi i zachowanie w stosunku do przeciwników w trakcie meczu i po jego zakończeniu, to uważam, że są one czasami nie na miejscu. Delikatnie mówiąc, jest to niesportowe zachowanie - uważa Muserski.

Reprezentacja Polski prowadzona przez Vitala Heynena w ostatni weekend uczestniczyła w Memoriale Wagnera w Krakowie. Biało-czerwoni wygrali z Serbią (3:1) i Finlandią (3:0) oraz przegrali z Brazylią (1:3). W naszej drużynie wystąpił m.in. Wilfredo Leon, o którego Muserski również został zapytany. - Nikt nie ma prawa go osądzać. Nie mógł spełniać swoich marzeń w tej sytuacji i warunkach, jakie są na Kubie. Dlatego pochwalam jego ruch - powiedział Rosjanin.

W najbliższy weekend nasi mistrzowie świata wystąpią w Gdańsku w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Ich rywalami będą Tunezyjczycy, Francuzi i Słoweńcy. W podobnym turnieju w Sankt Petersburgu Rosjanie rywalizować będą z Irańczykami, Meksykanami i Kubańczykami.