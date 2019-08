Polskie siatkarki przegrały z Serbkami w meczu o awans na igrzyska. Świetne spotkanie we Wrocławiu

We Wroc豉wiu odbywa si turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich. Uczestniczy造 w nim reprezentacje Polski, Serbii, Tajlandii i Portoryko. W pi徠ek Polki pokona造 Portorykanki 3:0, a Serbki Tajki 3:0. W sobot serbskie siatkarki zmierzy造 si z Portorykankami i podobnie jak nasze panie, nie da造 rywalkom z Ameryki 字odkowej 瘸dnych szans. Mistrzynie 鈍iata wygra造 pewnie 3:0. W sobotni wiecz鏎 bia這-czerwone ogra造 z kolei Tajki 3:2.

W niedziel Polki zmierzy造 si z Serbkami w meczu o awans na igrzyska do Tokio. Na turnieju we Wroc豉wiu olimpijsk przepustk wywalczy mog豉 tylko jedna reprezentacja, dlatego nasze zawodniczki musia造 ogra serbsk dru篡n, by uzyska kwalifikacj. Po dw鏂h meczach mia造 bowiem 5 pkt, a Serbki 6 (obie dru篡ny mia造 po 2 wygrane), a liczy豉 si liczba zwyci瘰tw.

Zaskakuj帷o dobry pocz徠ek

Pierwszy set mia niespodziewany przebieg. Polki szybko wysz造 na prowadzenie z mistrzyniami 鈍iata (3:1). P騧niej dotrzymywa造 kroku rywalkom, by這 16:15. W ko鎍闚ce blok i ataki Malwiny Smarzek-Godek da造 Polkom przewag, kt鏎ej nie wypu軼i造. Pierwsz parti wygra造 25:21.

W drugim secie bia這-czerwone prowadzi造 ju 7:4. Niestety w闚czas stan窸y i chwil p騧niej zrobi這 si 11:8 dla Serbek. Ich przewaga ros豉, a w ko鎍u wywalczy造 sobie trzy pi趾i setowe. Polki ambitnie walczy造 o wyr闚nanie, ale przegra造 t parti 23:25.

Polski wr鏂i造 do gry, ale przegra造

W trzecim secie gra pocz徠kowo zn闚 by豉 wyr闚nana. W po這wie seta by remis 11:11. Niestety mistrzynie 鈍iata zacz窸y nagle gra skuteczniej w ataku i serwisie (19:13). Polki za pope軟ia造 coraz wi璚ej b喚d闚 i ostatecznie przegra造 seta bardzo wysoko, 16:25.

W czwartym secie Polki wr鏂i造 do 鈍ietnej gry. Prowadzi造 bardzo wysoko, nawet sze軼ioma punktami (18:12). W ko鎍闚ce partii ich gra jednak za豉ma豉 si, co wykorzysta造 rywalki. Serbki doprowadzi造 do remisu (22:22), a chwil p騧niej wygra造 parti (25:23) i ca造 mecz 3:1. To one pojad na igrzyska do Tokio. Polskie siatkarki prawdopodobnie b璠 mia造 jeszcze szans wywalczy olimpijsk przepustk w styczniu przysz貫go roku na turnieju kontynentalnym.