Agnieszka Kąkolewska: Serbki faworytkami, ale to jest siatkówka, i to żeńska, tutaj wszystko się może zdarzyć

- Tajki zagrały znakomite spotkanie, ale oczywiście my mamy pewne elementy do poprawy - mówi kapitan reprezentacji Polski siatkarek, Agnieszka Kąkolewska. W sobotę nasz zespół wygrał z Tajlandią 3:2, w niedzielę zagra z Serbią o wygranie wrocławskich kwalifikacjach do igrzysk. Zwycięzca spotkania zapewni sobie start w przyszłorocznym turnieju olimpijskim w Tokio. - To jest siatkówka, i to żeńska, tutaj wszystko się może zdarzyć - mówi Kąkolewska przed starciem z mistrzyniami świata.





TOMASZ PIETRZYK