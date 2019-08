Brazylia wygrała Memoriał Wagnera! Reprezentacja Polski nie obroniła tytułu

Reprezentacja Brazylii w czwartek pokonała Finlandię 3:0, natomiast w piątek Polskę 3:1. To sprawiło, że siatkarze Renana Dal Zotto musieli ugrać zaledwie dwa sety z Serbią by zapewnić sobie triumf w Memoriale Wagnera. Brazylijczycy nie mieli z tym wielkiego problemu, wygrywając 25:22 i 25:20. W ostatnim secie doszczętnie rozbili rywali, wygrywając aż do 14.

Drugi triumf Brazylii w Memoriale Wagnera. Polska nie obroni tytułu

Był to drugi występ Brazylii w tym turnieju i drugi triumf. Pierwszy raz Brazylijczycy wygrali Memoriał w 2010 roku (drugie miejsce zajęła Bułgaria, a trzecie Polska). Polska wygrała dwie ostatnie edycje, ale teraz zajmie drugie miejsce. W ostatnim meczu zmierzy się z Finlandią, która przegrała swoje dwa pierwsze spotkania (0:3 z Brazylią i 1:3 z Serbią). Początek spotkania o 15:00, relacja na żywo w Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.