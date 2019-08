Siła i spokój nawet z nożem na gardle. Polskie siatkarki o krok bliżej Tokio 2020 [Trzy rzeczy po trzech setach]

Do wrocławskiej hali Orbita Portorykanki weszły z muzyką na ustach, ale w meczu to Polki miały momenty koncertowej gry. Nasza reprezentacja wygrała 3:0 (25:18, 30:28, 25:15) swój pierwszy mecz kwalifikacji do przyszłorocznych igrzysk w Tokio. W sobotę o godz. 20.30 spotkanie z Tajlandią. Relacja na żywo na Sport.pl

FOT. KUBA ATYS