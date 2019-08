Polskie siatkarki pewnie pokonały Portoryko w pierwszym meczu kwalifikacyjnym do igrzysk w Tokio

Od piątku do niedzieli odbywa się we Wrocławiu turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich w Tokio. Polskie siatkarki rywalizują o awans z Portoryko, Tajlandią i Serbią. W pierwszym piątkowym meczu Serbki wygrały z Tajlandkami 3:0. Wieczorem biało-czerwone miały za zadanie ograć Portorykanki.

Pewny początek meczu

Pierwszy set zaczął się dla nas bardzo pechowo. Już przy stanie 2:2 musiała zejść z boiska Magdalena Stysiak. Doznała kontuzji i ze łzami w oczach usiadła na ławce. Polki dominowały w pierwszej partii, zwłaszcza w bloku. W tym elemencie wygraliśmy 7:1. Nasz atak nie był aż tak skuteczny, szczególnie zawodziła Malwina Smarzek-Godek. Mimo to, dość łatwo nasze zawodniczki wygrały seta 25:18.

Horror ze szczęśliwym zakończeniem

Drugi set był dużo bardziej wyrównany. Polki wciąż grały nierówno w ataku, za to Portorykanki zaczęły omijać nasz blok. Prowadziliśmy minimalnie 19:18, ale w końcówce rywalki posłały dwa asy i prowadziły 24:21. Trzy piłki setowe Polki obroniły dzięki dobrym serwisom Joanny Wołosz. Po emocjonującej grze na przewagi biało-czerwone wygrały 30:28.

Pewna wygrana, teraz Tajlandki

W trzecim secie Polki wróciły do skutecznego bloku i poprawiły grę w ataku. Dzięki temu szybko odskoczyły na kilka punktów. Przewaga w połowie seta rosła (15:5). Portorykanki poddenerwowane, nie potrafiły znaleźć sposobu na naszą grę. Biało-czerwone pewnie wygrały trzeciego seta 25:15.

W sobotę Polki grają z Tajlandią. Początek tego meczu o 20:30. Wcześniej o 17:00 Serbki zmierzą się z Portorykankami. W niedzielę Tajlandia - Portoryko o 17:00, a o 20:30 Polki zagrają z Serbkami, prawdopodobnie w meczu o awans na igrzyska. Z turnieju wrocławskiego do Tokio pojedzie bowiem tylko najlepsza drużyna.