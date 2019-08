Porażka Polski z Brazylią. Słabsza gra biało-czerwonych na tydzień przez kwalifikacjami

anakastyczny 11 minut temu 0

O jej, no jak to możliwe, przecież z Leonem wszyscy powinni się kłaść przed reprezentacją. Przyszedł Leon, skończyła się atmosfera w kadrze. Skończą się również wyniki. Bo nazwiska nie grają. Szkoda, że niektórzy tego nie rozumieją i swoje fiksacje rasowe stawiają ponad to. W finale ligi światowej polska młodzież wygrała z pierwszym garniturem Brazyli ( a wiadomo Jake podejście mają Brazylijczycy do tej "kasodajnej" imprezy). A teraz na tydzień przed kwalifikacjami jest klops. No ale jesteśmy postępowi i mamy czarnoskórego Kubańczyka w kadrze.