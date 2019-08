Jacek Nawrocki wybrał skład reprezentacji siatkarek na kwalifikacje do IO 2020

Najlepiej punktująca Ligi Narodów Malwina Smarzek-Godek i jedna z najlepszych rozgrywających na świecie Joanna Wołosz będą liderkami reprezentacji Polski siatkarek w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. Trener Jacek Nawrocki ogłosił 14-osobową kadrę na zawody, które od piątku do niedzieli odbędą się we Wrocławiu.

KUBA ATYS