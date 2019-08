Nowy sponsor i nowy zawodnik w czwartej drużynie poprzedniego sezonu PlusLigi

- Na pewno ten element, którego nam trochę brakowało w zeszłym sezonie, czyli blok, zyska dzięki dołączeniu tego zawodnika – mówi prezes Kryspin Baran – Verhees w ciągu ostatnich sezonów był jednym z najlepszych środkowych w bardzo mocnej lidze włoskiej. Cieszymy się, że ktoś tak doświadczony, kto spędził w Serie A1 siedem sezonów, regularnie od lat reprezentuje barwy swojego kraju a przy tym jest osobą bardzo pozytywną będzie częścią Jurajskiej Armii - dodaje prezes.

Mierzący 205 cm środkowy karierę w seniorskiej siatkówce rozpoczął w barwach Noliko Maaseik, które reprezentował dwukrotnie w latach 2006-2008 i później 2011-2012, natomiast w latach 2008-2011 grał w drużynie VC Euphony Asse – Lennik. W sezonie 2012/2013 Verhees przeniósł się do Włoch, gdzie spędził w sumie 7 sezonów i występował kolejno w Andreoli Latina (2012-2014), Casa Modena (2014-2015), Vero Volley Monza (2015-2017), Tonno Callipo Vibo Valentina (2017-2018) oraz Bunge Rawenna (2018-2019). Od sezonu 2009 gra w reprezentacji narodowej.

Aluron Virtu Warta Zawiercie to 4. zespół poprzedniego sezonu. Były to historyczne udane rozgrywki dla drużyny, dlatego też jej władze zdecydowały się zachować w składzie większość zawodników. Pieter Verhees jest jednym z trzech nowych ogniw, które dołączą do drużyny. Pozostałymi są Patryk Czarnowski (środkowy, prawie cały poprzedni sezon spędził lecząc kontuzję) oraz Wojciech Ferens (transfer z Jastrzębskiego Węgla).