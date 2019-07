Kolejny Kubańczyk chciałby zagrać w siatkarskiej reprezentacji Polski

aria.pura pół godziny temu Oceniono 3 razy 1

"Jezus Maria, kolejny czarny??"

"Niech spie... do swojego chlewu"

"I kolejny, wystarczy was! Wracać do siebie!"

"Uważam że żaden obcokrajowiec nie powinien grać dla Polski. To że dostanie paszport, albo ma żonę Polkę nie czyni z niego rodowitego Polaka".



Prawdziwe wolactwo, co skoczy do gardła każdemu, kto ich nazwie rasistami, faszystami i szowinistami. Zdecydowanie wolę mieć za współobywateli Leona i Fiela. Ciekawe, nawiasem mówiąc, jak by toto piszczało, gdyby tak Irlandczycy, Anglicy, Niemcy, Holendrzy, Włosi i parę innych europejskich nacji powiedzieli temu "wystarczy was, wracać do siebie" tudzież "spie...ć do swojego chlewu".