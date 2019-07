Prezes PZPS ostatecznie wyjaśnił zamieszanie z Vitalem Heynenem

- Jesteśmy w dobrych relacjach i nie jest to zagrożone w jakikolwiek sposób. Spotkaliśmy się i porozmawialiśmy po jego powrocie z USA. Sprawę nieporozumienia wyjaśniliśmy wcześniej. Nie było w tym winy Vitala. To była kwestia braku komunikacji - tak w rozmowie z PAP Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wyjaśnił wcześniejszy wyjazd Vitala Heynena z turnieju FInal Six Ligi Światowej w Chicago.

Przypomnijmy, że Belg wyjechał z Chicago po przegranym przez Polaków meczu z Rosją w półfinale Final Six. Heynen wrócił do Zakopanego, gdzie trenowali zawodnicy przygotowujący się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich. W meczu o brąz Ligi Światowej reprezentację Polski poprowadził więc Jakub Bednaruk. Polacy ograli Brazylię 3:0.

Vital Heynen o przygotowaniach do turnieju kwalifikacyjnego do IO

- Michał Kubiak nie jest w stu procentach gotowy do gry, ale walczy o swoją formę. Nie chcemy go przeciążyć. Narzeka na sztywność mięśni, ale poradzimy sobie z tym. To jest walczak - mówił po pierwszym sparingu Polaków z Holendrami trener biało-czerwonych, Vital Heynen. W sobotę polska kadra siatkarzy grała pierwszy mecz sparingowy z Holendrami. Spotkania te mają przygotowywać zespół do nadchodzących kwalifikacji do igrzysk olimpijskich w Tokio. Zmagania o awans odbędą się w dniach 9-11 sierpnia w Ergo Arenie w Gdańsku.