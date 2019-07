Vital Heynen skreślił pierwszego zawodnika! Nie zagra w kluczowych meczach

Jak informuje "Przegląd Sportowy", Vital Heynen skreślił Łukasz Kaczmarka z kadry, która przygotowuje się w Zakopanem do meczów sparingowych z Holandią. Dwa mecze zostały zaplanowane na 27 i 28 sierpnia w Opolu i będą okazją do debiutu dla Wilfredo Leona. Tym samym stało się jasne, że atakujący nie weźmie także udziału w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio.

REKLAMA

Kaczmarek zaprezentował się z bardzo dobrej strony podczas zmagań w Lidze Narodów, w której Polacy wywalczyli 3. miejsce. Atakujący ZAKSY Kędzierzyn-Koźle występował w turnieju na zmianę z Maciejem Muzajem i wszystko wskazuje na to, że przegrał rywalizację o miejsce w składzie obok Dawida Konarskiego.

Polacy po spotkaniach towarzyskich z Holandią będą przygotować się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich w Tokio. Turniej odbędzie się w Gdańsku w dniach 9-11 sierpnia, a rywalami drużyny prowadzonej przez Vitala Heynena będą Francuzi, Słoweńcy i Tunezyjczycy. Awans wywalczy tylko zwycięzca rywalizacji.