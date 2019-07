Vital Heynen może nie pracować w Perugii! Nieoczekiwane problemy trenera reprezentacji Polski

Vital Heynen pracuje w reprezentacji Polski od poprzedniego sezonu. Prowadzenie polskiej kadry łączył z pracą w VfB Friedrichshafen, ale po sezonie rozstał się z niemieckim klubem. Początkowo miał skupić się tylko na reprezentacji Polski, ale sytuacja się zmieniła i Heynen podpisał kontrakt z Perugią. Włoski klub ogłosił oficjalnie, że selekcjoner polskiej kadry związał się z drużyną. W niej w kolejnym sezonie można będzie zobaczyć m.in. Wilfredo Leona, Aleksandara Atanasijevica, Massimo Colaciego czy Luciano De Cecco.

Vital Heynen nie ma dokumentów

Okazuje się jednak, że praca Vitala Heynena we Włoszech wcale nie jest taka pewna. - Zgodnie z rozporządzeniem włoskiej federacji (FIPAV) Vital Heynen nie posiada niezbędnych dokumentów, by sprawować funkcję pierwszego trenera - uważa Gian Luca Pasini, dziennikarz "La Gazzetta dello Sport". Niewykluczone, że Heynen zostanie warunkowo dopuszczony do prowadzenia włoskiego klubu. Jeżeli włoska federacja wystawi Belgowi specjalne zezwolenie, to Heynen zadebiutuje w lidze włoskiej w drugiej połowie października. Wcześniej poprowadzi reprezentację Polski w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio oraz w mistrzostwach Europy.