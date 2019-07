Karol Kłos zareagował na skandaliczne słowa Alekseja Spiridonowa. Polak odniósł się do tłumaczenia Rosjanina

pat1952 22 minuty temu Oceniono 1 raz 1

Ciekawe kto zaczął? Jak obserwuję komentarze pod artykułami to widzę jednoznaczne chamskie wpisy o Rosji i Rosjanach. NIE bronię Rosji, ale chciałbym poznać również stanowisko drugiej strony. Dlaczego doszło sp wymiany zdań i kto sprowokował zajście. Znamy tylko jeden przekaz. Widać to szczególnie przed meczami z Rosją.Atmosferę podgrzewają również dziennikarze. Każdy mecz z Rosją to wyzwiska i jakby wojna 1920. Jakoś o Niemcach co rozpętali IIWŚ nikt już nie pisze negatywnie. Wygląda na to , że wojnę rozpętali Rosjanie i naziści.