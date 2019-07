Włosi zachwyceni Vitalem Heynenem. "Włoska siatkówka potrzebowała kogoś takiego"

Vital Heynen poprowadzi Perugię, w barwach której w kolejnym sezonie można będzie zobaczyć m.in. Wilfredo Leona, Aleksandara Atanasijevica, Massimo Colaciego czy Luciano De Cecco.

Vital Heynen jest "pożądaną osobą we Włoszech"

Zgodzę się z tym, co powiedział Gian Luca Pasini, że Heynen jest pożądaną osobą we Włoszech, ponieważ według mnie to wielka osobowość światowej siatkówki. Włoska siatkówka potrzebowała takiego charakteru. Jestem zadowolony, że udało mi się go pozyskać do Perugii. Naprawdę czuję, że to będzie dobry sezon w naszym wykonaniu

- powiedział Sirci cytowany przez Polsat Sport. - Chciałem pozyskać Heynena, ponieważ w Perugii dążymy do tego, aby nigdy nie było nudno (śmiech). Perugia to miejsce pełne radości, gdzie każda sportowa osobowość, posiadająca umiejętności oraz znakomitą wiedzę na temat naszych rywali jest mile widziana. Mówimy o człowieku, którego doświadczenie, pozytywne podejście do pracy, ale także talent, a o tym już zdążyliśmy się przekonać, idealnie pasuje do naszego środowiska - dodał Sirci.

Poprzedni trener Sir Safety, Lorenzo Bernardi, rozstał się z klubem przez niesatysfakcjonujące wyniki, osiągnięte w poprzednich rozgrywkach. Drużyna z Perugii została jedynie wicemistrzem Italii, choć mierzyła w złoto i wygraną w Lidze Mistrzów.