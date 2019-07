PZPS reaguje na skandaliczne słowa Spiridonowa. Chce kary dla Rosjanina

- W związku z obraźliwym wpisem zawodnika Aleksieja Spiridonowa zamieszczonym na jego profilu twitterowym; Jacek Kasprzyk – prezes PZPS zdecydował o skierowaniu wniosków o podjęcie działań dyscyplinarnych do odpowiednich struktur FIVB i Rosyjskiej Federacji Piłki Siatkowej - taka informacja pojawiła się na profilu Polskiej Siatkówki w platformie społecznościowej Twitter. Jest to reakcja na obraźliwy wpis rosyjskiego zawodnika na profilu Karola Kłosa. - Polska ku***" - napisał Spiridonow do środkowego. Jego tweet został już usunięty.

Spiridonow zaatakował Kłosa Karol Kłos Twitter

Nie jest to pierwsza prowokacja siatkarza Zenita Kazań.Już wcześniej wielokrotnie obrażał biało-czerwonych (m.in. Andrzeja Wronę), polski naród ("zgniły naród"), a nawet posunął się do tego, że... opluł posła Marka Matuszewskiego. Do tej pory pozostawał praktycznie bezkarny, nie licząc jego agresywnych epizodów w lidze rosyjskiej, które doprowadziły do m.in. zawieszenia (dyskwalifikacja na dwa mecze i kara grzywny).

Aleksiej Spiridonow to dwukrotny mistrz Rosji i zwycięzca Ligi Mistrzów. Trzy razy zdobywał Puchar Rosji, a w kadrze wygrał m.in. złoto mistrzostw Europy.