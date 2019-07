Karol Kłos odda na licytację koszulkę z Ligi Narodów. "Już mi się nie przyda"

Karol Kłos wrócił w tym sezonie do składu reprezentacji Polski. Środkowy Skry Bełchatów był kapitan i najlepszym zawodnikiem naszej drużyny podczas Final Six Ligi Narodów w Chicago. Polacy z USA wrócili z brązowym medalem rozgrywek, choć nie byli faworytami do podium.

- Hej, Fundacja Herosi, Jakub Bednaruk. Myślicie, że ktoś wylicytowałby moją koszulkę z VNL? Ta z kreską kapitana już mi się nie przyda - napisał Kłos na Twitterze. Odpowiedział mu Sebastian Mila, a po chwili siatkarz zadeklarował, że odda koszulkę na licytację.

Podobny gest uczynił trener Jakub Bednaruk, który prowadził naszą drużynę na turnieju w Chicago w meczu o 3. miejsce z Brazylią (3:0). Zapowiedział on, że swój brązowy medal Ligi Narodów przekaże do wylicytowania. - Ponieważ nie bardzo zasługuję na ten medal, chciałbym go oddać fundacji Herosi na charytatywną aukcję. Cieszę się, że wygraliśmy ten mecz, ale ciężko byłoby mi powiesić ten medal w domu. Gdy wrócimy do kraju, przekażę medal, pozbieramy kasę i pomożemy dzieciakom - przyznał Bednaruk w rozmowie z Polsatem Sport.