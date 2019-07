Kiedy polscy siatkarze grają kolejne mecze? Teraz najważniejsze spotkania

Reprezentacja Polski rozbiła Brazylię 3:0 i zdobyła brązowy medal siatkarskiej Ligi Narodów. To wielki sukces biało-czerwonych, którzy do Chicago nie polecieli w najmocniejszym składzie, a w ostatnim meczu musieli radzić sobie bez Vitala Heynena, który poleciał do Polski, aby wrócić do treningów z grupą trenującą w Zakopanem.

Przed zespołem Heynena jednak jeszcze wiele gry w obecnym sezonie reprezentacyjnym. W dniach 1-3 sierpnia w Krakowie odbędzie się Memoriał Huberta Jerzego Wagnera - ostatni test kadry przed kwalifikacjami olimpijskimi. W Krakowie oprócz Polaków wystąpią także Brazylijczycy, Serbowie i Finowie. Tydzień później, bo od 9 do 11 sierpnia w Gdańsku biało-czerwoni powalczą o awans do Tokio na igrzyska. Rywalami będą Francuzi, Słoweńcy i Tunezyjczycy, a bezpośrednią przepustkę wywalczą tylko zwycięzcy turnieju.

Przed drużyną Heynena nie tylko walka o igrzyska

Siatkarze będą mieli później chwilę wytchnienia, ale już 12 września rozpoczynają się mistrzostwa Europy, które zostaną rozegrane w Holandii, Belgii, Francji i Słowenii. W fazie grupowej rywalami zespołu Vitala Heynena będą Holendrzy, Czesi, Estończycy, Ukraińcy i Czarnogórcy. Finał zaplanowano na 29 września. Niemal natychmiast po nim, bo już 1 października, zacznie się rywalizacja w Pucharze Świata w Japonii. Według zapowiedzi przedsezonowych, Polacy nie pojadą tam w najsilniejszym składzie. W tym roku główną nagrodą będą ogromne pieniądze, a nie jak dotychczas - awans na igrzyska olimpijskie.