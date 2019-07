Vital Heynen zdecydował! Pięciu medalistów Ligi Narodów dowołanych na zgrupowanie

Vital Heynen postawił na: Bartosza Bednorza, Bartosza Kwolka, Łukasza Kaczmarka, Macieja Muzaja i Karola Kłosa. To właśnie ci siatkarze pokazali się z najlepszej strony podczas turnieju finałowego Ligi Narodów i teraz mogą pomóc kadrze Heynena w turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio. O wyborze właśnie tych graczy poinformował na antenie Polsatu Sport Jacek Kasprzyk, prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Przypomnijmy, że biało-czerwoni pokonali w niedzielę Brazylię 3:0 i zdobyli brązowe medale Ligi Narodów. To wielki sukces Polaków, którzy do Chicago polecieli bez największych gwiazd, a w ostatnim meczu musieli sobie również radzić bez Vitala Heynena, który myślami był już przy turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich w Tokio i poleciał wcześniej do Zakopanego. Tam przez ostatnie dni trenowali najlepsi polscy siatkarze, a wśród nich m.in.: Michał Kubiak, Paweł Zatorski, Fabian Drzyzga czy Wilfredo Leon.

Igrzyska olimpijskie - cel numer jeden

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich to najważniejsza tegoroczna impreza w kalendarzu reprezentacji polskich siatkarzy. Kadra Vitala Heynena awans do Tokio może zapewnić sobie już w sierpniu, kiedy zagra w Gdańsku z Tunezją, Francją i Słowenią. Turniej potrwa od 9 do 11 sierpnia. Ale najpierw Polacy zagrają towarzyskie mecze z Holandią w Opolu (27-28 lipca) oraz Memoriał Wagnera w Krakowie (1-3 sierpnia). Na 13-29 września zaplanowano z kolei mistrzostwa Europy, a od 1 do 15 października - Puchar Świata.