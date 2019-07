Siedmiu wspaniałych zdobyło medal [OCENY]

Zawodnik闚 oceniamy w szkolnej skali 1-6.

ROZGRYWAJ。Y:

Marcin Komenda: 5+

安ietny mecz na podsumowanie 鈍ietnych tygodni. Czy to nadal numer trzy, za Drzyzg i υmaczem? Coraz cz窷ciej s造cha, 瞠 powinien by nasz "dw鎩k". Gra ze wszystkimi, daje dobre pi趾i, potrafi te w陰czy fantazj i zgubi blok. Do tego sam pomaga w bloku, a potrafi i zagrywk. To wszystko pokaza w zwyci瘰kiej walce kadry o br您.

Marcin Janusz: bez oceny

Nie zagra.

ATAKUJ。Y:

ㄆkasz Kaczmarek: 4+

W ataku 7/19, do tego trzy punkty blokiem i jeden as. Gdyby zbija jeszcze troch skuteczniej... Ale i tak zaliczy naprawd solidny wyst瘼.

Maciej Muzaj: bez oceny

Gra za kr鏒ko.

Bart這miej Bo陰d: bez oceny

Nie zagra.

吐ODKOWI:

Karol K這s: 5

"Tylko" dwa bloki i jeden as, w ataku 7/13, mog這 by lepiej. Ale zn闚 by kapitanem jakiego nam trzeba. Spokojnym, pewnym, zara瘸j帷ym koleg闚 przekonaniem, 瞠 panujemy nad sytuacj.

Sp鎩rzcie cho熲y na to:

Norbert Huber: 3

Tym razem bez bloku, z jednym asem i z tylko jednym punktem w ataku (25-procentowa skuteczno嗆). S豉bszy mecz bardzo dobrego 鈔odkowego.

Andrzej Wrona: bez oceny

Nie zagra.

PRZYJMUJ。Y:

Bartosz Bednorz: 5+

Zn闚 by naszym najlepiej punktuj帷ym zawodnikiem. 安ietny w ataku, tu mia bilans 15/26, do tego a cztery punkty blokiem i dwa asy.

By dla Brazylijczyk闚 nie do zatrzymania.

Bartosz Kwolek: 4+

Trzyma przyj璚ie, swoje do這篡 w ofensywie. W ataku 5/12. Do tego as i dwa bloki.

Piotr ㄆkasik: bez oceny

Nie zagra.

Tomasz Fornal: bez oceny

Nie zagra.

LIBERO:

Jakub Popiwczak: 5

I przyjmowa, i broni na takim poziomie, jaki pokazywa w swoich najlepszych tegorocznych meczach. Do zapami皻ania na pewno ta kombinacja zawodnika, kt鏎y spokojnie mo瞠 rywalizowa z Damianem Wojtaszkiem o rol zmiennika Paw豉 Zatorskiego:

J璠rzej Gruszczy雟ki: bez oceny

Gra za kr鏒ko.