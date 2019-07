Polacy bez złotego medalu na uniwersjadzie! Horror bez happy endu

rol-li 17 minut temu 0

Dlaczego przegrali czwartego seta. Fajni chlopcy zdolni pelni checi zwyciestwa bez motywacji sztabu trenerow !!!!! Absolute dno.!! Fatalni Psycholodzy . Nie ma zadnej motywacji. Poprostu dno bez konca. Az wstyd. Ale was trenerow to nie interesuja . Jezeli to prawda to powiesic za jaja. !! zeby sie troche nauczyli co oznacza cierpienie kibicow.!!!