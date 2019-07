Liga Narodów. Rosjanie lekceważą reprezentację Polski? "Zagramy z młodymi chłopcami"

polak_maly_111 2 godziny temu Oceniono 6 razy 6

Nie widze nigdzie gdzie tutaj lekcewazenia naszej reprezentacji... wystawili paru rezerwowych bo mieli pewny awans do polfinalu i zapewne chcieli byc wypoczeci i gotowi na polfinal gdyz czy Brazylia czy Polska to podobny kaliber wiec nie ma roznicy .. a to ze napisali z mlodymi chlopcami ? no przeciez to fakt to sa mlodzi chlopcy .. stwierdzili fakt .. no i wkoncu nie beda pisac w gazetach ze sraja po gociach przed spotkaniem i to bedzie cud jesli wygraja. Rosja ma jedna z najlepszych druzyn na swiecie to czemu nie maja byc pewni siebie? ... Trzymam za naszych kciuki i do przodu po zwyciestwo