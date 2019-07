Szarpanina po meczu Polaków w półfinale Uniwersjady. Rosjanom puściły nerwy [WIDEO]

Brazylia, Francja, Iran i Kanada to reprezentacje, które Polska pokonała w fazie grupowej Uniwersjady w Neapolu. Biało-czerwoni w czterech meczach spisywali się znakomicie, nie tracąc ani jednego seta i pewnie dochodząc do faz pucharowej. W fazie pucharowej zaczęli od zwycięstwa do zera z Tajwanem, ale potem przyszedł mecz z Rosją - najpoważniejszym rywalem - i tu już tak łatwo nie było. Tym bardziej, że stawką spotkania był awans do finału turnieju.

REKLAMA

Prowokacje ze strony Rosjan

Mecz był niezwykle emocjonujący, choć sam początek tego nie zapowiadał. Polacy prowadzili już bowiem 2:0. Rosjanie, choć przegrali dwa pierwsze sety, próbowali jednak wszystkiego, by wyprowadzić naszych siatkarzy z równowagi. Po zdobytych punktach tańczyli i demonstrowali swoją radość, ale też negatywne emocje. Szczególnie w tie-breaku, też po ostatnim punkcie zdobytym przez Polaków, kiedy najpierw z pretensjami ruszyli w kierunku sędziego, a potem do naszych siatkarzy. Doszło do przepychanek. Krewkich zawodników rozdzielać musiały sztaby szkoleniowe. Całe zajście zobaczycie na poniższym wideo (akcja od 2:19:19).

W finale Polacy zmierzą się z Włochami. Rosjanie z kolei powalczą z Francuzami o brązowy medal.