Polscy siatkarze poznali rywala w półfinale Final Six Ligi Narodów

Polacy dotychczas dwukrotnie triumfowali w meczach Final Six 2019. Najpierw pokonali Brazylię (3:2), a następnie Iran (3:1). W nocy z piątku na sobotę poznali kolejnego rywala. Już wiadomo, że o finał siatkarskiej Ligi Narodów powalczymy z Rosją, która po porażce 0:3 (21:25, 17:25, 20:25) ze Stanami Zjednoczonymi zajęła drugie miejsce. Grupę wygrało USA, które w drugim półfinale zagra z Brazylią. Drużyny Francji i Iranu rywalizację w Final Six zakończyły na fazie grupowej.

Vital Heynen: To jest szalone

- Po pięciosetowym boju z Brazylią powinniśmy mieć pewien kryzys fizyczny. Okazało się, że byliśmy pod tym względem lepsi od Iranu. To jest szalone. Im dłużej gramy w tym turnieju, tym prezentujemy się lepiej- mówił Vital Heynen po ostatnim zwycięstwie. Przypomnijmy, że na turniej w USA szkoleniowiec zabrał młody zespół, który dopiero zbiera międzynarodowe doświadczenie. Najlepsi siatkarze zostali w Polsce, w Zakopanem, gdzie szykują się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich.

Polska - Rosja (półfinał: sobota/niedziela, godzina 0:00)*

USA - Brazylia (półfinał: niedziela, godzina 3:00)

mecz o III miejsce (niedziela, godzina 22:00)

FINAŁ (poniedziałek, godzina 1:00)

*godziny podane według czasu polskiego.