Polska w finale Uniwersjady! Biało-czerwoni lepsi od Rosjan

Brazylia, Francja, Iran i Kanada to reprezentacje, które Polska pokonała w fazie grupowej Uniwersjady w Neapolu. Biało-czerwoni w czterech meczach spisywali się znakomicie, nie tracąc ani jednego seta i pewnie dochodząc do faz pucharowej.

W pierwszym meczu fazy pucharowej siatkarze Pawła Woickiego i Daniela Plińskiego nie dali szans Tajwanowi, wygrywając bez problemu 3:0 (25:17, 25:18, 25:9). W półfinale mieli jednak zdecydowanie trudniejsze zadanie. - Rosja to drużyna porównywalna do naszej, jeśli chodzi o skład personalny. Rosyjscy zawodnicy na co dzień grają w dobrych albo bardzo dobrych klubach - mówił Woicki, cytowany przez Polsat Sport.

Polska w finale Uniwersjady

Piątkowe spotkanie zaczęło się dla Polaków bardzo dobrze. Pierwszego seta biało-czerwoni wygrali do 21, a w drugiej partii rozgromili rywali, wygrywając z nimi do 15. Później było jednak zdecydowanie trudniej, bo reprezentacja Rosji wygrała kolejno dwa sety, doprowadzając tym samym do tie-breaka. W piątym, bardzo wyrównanym secie, Polacy zdołali jednak odzyskać kontrolę nad przebiegiem gry, wygrywając go 17:15, a cały mecz 3:2.

W finale Polacy zagrają ze zwycięzcą spotkania Francja - Włochy.