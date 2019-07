Co musi zrobić Polska, by awansować do półfinału Final Six Ligi Narodów? [SCENARIUSZE]

Reprezentacja Polski sensacyjnie pokonała Brazylięh w pierwszym starciu Final Six Ligi Narodów! Polska w rezerwowym składzie, po fantastycznym i widowiskowym meczu, pokonała występującą w pierwszym składzie Brazylię 3:2 ((25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9). Dzięki temu zespół Vitala Heynena zdobył 2 punkty do tabeli grupy A, które znacznie przybliżają ją do awansu do półfinałów.

Tabela grupy A:

Tabela Ligi Narodów fivb.com

O kolejności w tabeli decyduje najpierw liczba zwycięstw, następnie liczba zdobytych punktów, ratio setów (stosunek setów wygranych do przegranych) i ratio małych punktów (stosunek punktów zdobytych do straconych).

Co musi się stać, aby Polacy awansowali do półfinału?

Najkorzystniejszy scenariusz dla Polaków zakłada zwycięstwo w meczu z Iranem. Zespół Vitala Heynena z dwoma zwycięstwami będzie pewny awansu z 1. miejsca, bez względu na rezultat spotkania między Brazylią a Iranem.

Sytuacja komplikuje się w przypadku porażki. Jeśli Polacy przegrają po tie-breaku, będą musieli czekać na rozstrzygnięcia w ostatnim meczu grupy A. Jeśli on także zakończy się w pięciu setach, konieczne będzie liczenie małych punktów, gdyż wszystkie trzy zespoły będą miały po jednym zwycięstwie, trzech punktach i bilansie setów wynoszącym 5:5. Awans Polakom zapewni więc wynik inny niż tie-break w starciu między Brazylią a Iranem.

Jeśli Polacy przegrają jednak 1:3 lub 0:3, będą musieli liczyć na pomoc Irańczyków. Zespół Vitala Heynena awansuje do półfinału tylko w przypadku zwycięstwa drużyny Igora Kolakovicia nad Brazylijczykami. W tym przypadku rozmiary wygranej nie będą miały żadnego znaczenia.

Terminarz grupy A: