Heynen po fantastycznym zwycięstwie z Brazylią: "Stała się rzecz niesamowita"

Reprezentacja Polski sensacyjnie pokonała Brazylię w pierwszym starciu Final Six Ligi Narodów! Polska, grająca w rezerwowym składzie, po fantastycznym i widowiskowym meczu pokonała występującą w pierwszym składzie Brazylię 3:2 (25:23, 23:25, 25:21, 21:25, 15:9). - Dzisiaj totalnie bawiliśmy się siatkówką. Naprawdę. Ten mecz na długo zostanie w mojej pamięci - komentował w Polsacie Sport na gorąco zaraz po meczu Vital Heynen.

REKLAMA

Polska o krok od awansu

I później dodał: - Przyjechałem tylko po to, by poprowadzić drużynę w tym meczu. Zawodnicy byli wolni od jakiejkolwiek presji, grali na luzie. Trzeci set? 16:11 dla Brazylii, a my wracamy do gry. Totalne szaleństwo. Zagraliśmy na maksa. Zwłaszcza w bloku i w defensywie. Co dalej? Marzę tylko o tym, by wreszcie położyć się spać. Najpierw jednak porozmawiam z zawodnikami, bo stała się rzecz niesamowita.

Polacy są o krok od awansu do półfinału. Ich kolejnym rywalem w Final Six Ligi Narodów będzie Iran. Spotkanie odbędzie się w piątek o północy.