Polska sprawiła sensację na Final Six! Rezerwami pokonała wielką Brazylię. Popis w tie-breaku

eldorius przed chwilą 0

Wielkie brawa dla polskich siatkarzy!!! :) Wygrali z Brazylią w jej najmocniejszym składzie! W Polsce zostało ok. 15 siatkarzy z tzw. pierwszego składu,więc (na razie),po meczu z Brazylią można by zadać sobie pytanie,który to skład jest naprawdę pierwszy? :) To powinien być ten sprawdzony w bojach. :) Poczekajmy,bo ciekawe co będzie dalej. Gdyby nasi zawodnicy w Chicago poszli dalej jak burza,to trener będzie miał problem. :) Ocena zawodników: kapitan reprezentacji Kłos (jedyny doświadczony siatkarz) spisał się rewelacyjnie w grze i w kierowaniu (uspokajaniu) drużyny. Rozgrywający Komenda zagrał świetnie,nie tylko w rozegraniu,ale również w zagrywce,a zwłaszcza w obronie! Przy całym respekcie dla klasy Drzyzgi,trudno byłoby znaleźć w jego karierze tak spektakularne obrony (rzuty na parkiet) jakimi popisał się Komenda. Libero Popiwczak wybraniał w ataku Brazylijczyków takie piłki,których Zatorski nawet by nie powąchał. Przyjmujący grali zmiennie,ale w decydujących sytuacjach nie wstrzymywali ręki. Huber pod siatką był świetny,a co istotne zdecydowanie poprawił zagrywkę. Nie wypuszczał żadnych "baloników",na które być może liczyli Brazylijczycy. Nasi atakujący to niestety najsłabsze ogniwo drużyny,aczkolwiek Muzaj był zdecydowanie lepszy od Kaczmarka. Atakujący nie powinien bez bloku (i przy dobrej wystawce) trafiać kilka metrów poza boisko i serwować w połowę siatki,choć grał całkiem dobrze (i kończył) z piłek sytuacyjnych. Reasumując: wszyscy polscy siatkarze (poza doświadczonym Kłosem) to siatkarskie "małolaty",więc należą im się największe pochwały za pokonanie najlepszych Brazylijczyków. Czy,ci co pozostali w Polsce daliby by radę Brazylijczykom? Bez Leona mieliby ciężko. :)