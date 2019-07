FIVB zareagowało na "aresztowanie" Iranu przed Final Six. "Wstydzimy się"

Działacze irańskiej federacji złożyli oficjalną skargę z powodu "aresztowania" reprezentacji irańskich siatkarzy na lotnisku w Chicago tuż przed rozpoczęciem Final Six Ligi Narodów. Amerykanie mieli przez wiele godzin przetrzymywać Irańczyków na lotnisku. - To jest czysta polityka, nie mam pojęcia, po co to robią. Czy sportowcy nie mogą po prostu skupić się na sporcie? To nielogiczne - mówił zbulwersowany Afshin Davari, prezydent irańskiej federacji siatkarskiej.

FIVB: "Wstydzimy się tego, co się wydarzyło"

Prezydent FIVB, Ary Graca, w oficjalnym liście zaadresowanym do prezydenta irańskiej federacji przeprosił za całe zdarzenie.

W imieniu FIVB i całej siatkarskiej rodziny chciałbym przeprosić przedstawicieli reprezentacji Iranu. Wstydzimy się tego, co wydarzyło się na lotnisku w Chicago. FIVB ściśle współpracowała ze wszystkimi zainteresowanymi stronami, m.in. Międzynarodowym Komitetem Olimpijskim, Komitetem Olimpijskim Stanów Zjednoczonych i Siatkarską Federacją Stanów Zjednoczonych, aby zapewnić delegacji Iranu jak najsprawniejszą procedurę wjazdu

- można przeczytać w liście.

Turniej Final Six Ligi Narodów odbędzie się w Chicago w dniach 10-14 lipca. Zagrają w niej reprezentacje: USA, Francji, Rosji, Polski, Iranu i Brazylii. Biało-czerwoni zagrają w grupie z Iranem i Brazylią.

Terminarz Final Six siatkarskiej Ligi Narodów (godziny według czasu polskiego):