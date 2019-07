Irański siatkarz starł się z Michałem Kubiakiem. A teraz? "Każdy popełnia błędy"

dar61 godzinę temu Oceniono 5 razy 3

'...Polski zawodnik [„]Panter" ruszył do siatki...'

>>> ...zawodnik „Panter" ruszył ZA SIATKĘ...



Nie będzie już kapitanem Michał Kubiak dla kibiców niekibolskich. Ktoś, kto ma być reprezentantem zespołu w chwilach stresowych - niech walczy na boisku, w grze.

W pozasportowych starciach ma być po prostu rozjemcą.

To, czy ktoś z przeciwników jątrzy i propowokuje, to inna sprawa.

Brakuje mi na pozycji kapitana np. Możdżonka.



A poza tym, Redakcjo, nie jątrzcie.

Poziom doboru tematów nie powinien zbliżać Was do brukowców.



****

Zgadza się! My - czytelnicy sprawni w języku polskim - nie rozumiemy kalekiej polszczyzny typu:

'...przesunięcia Wilfredo Leona...'

>>> WILFREDA Leona



'...Zapomniałem już co wygadywał...' [ANTYPRZECINKOZA]

>>> ...już, [PRZECINEK] co...