Fabian Drzyzga krytykuje. "Nawet zdrowy koń by tego nie wytrzymał"

Reprezentacja Polski w środę o 23:30 rozpocznie zmagania w Final Six Ligi Narodów. Jej rywalami w fazie grupowej będą reprezentacje Brazylii oraz Iranu. Ekipa Vitala Heynena nie poleci jednak do Chicago w podstawowym składzie. Wielu ważnych siatkarzy zostanie w kraju, gdzie będzie przygotowywała się do turnieju kwalifikacyjnego do igrzysk olimpijskich.

REKLAMA

Fabian Drzyzga: Nawet zdrowy koń by tego nie wytrzymał

Problemem jest liczba spotkań, jakie mamy do rozegrania, ponieważ jest ich zwyczajnie w świecie za dużo. Sama Liga Narodów nie jest łatwym turniejem, ale gdyby było więcej czasu na odpoczynek po samych zawodach, to moglibyśmy grać częściej pierwszym składem. Jest tego za dużo i nie mamy przerw na odpowiednią regenerację organizmu. Nawet zdrowy koń nie wytrzymałby kalendarza siatkarskiego

- powiedział Fabian Drzyzga w rozmowie z Polsatem Sport, krytykując działaczy odpowiedzialnych za kalendarz rozgrywek siatkarskich. Sytuacja będzie jeszcze gorsza na przełomie września i października. Puchar Świata rozpocznie się 1 października, czyli dwa dni po zakończeniu mistrzostw Europy (13-29 września). PŚ zostanie rozegrane w Japonii, a zagrają w nim reprezentacje Japonii, Polski, Argentyny, Brazylii, Stanów Zjednoczonych, Kanady, Włoch, Rosji, Iranu, Australii, Egiptu i Tunezji. Sytuacja ma wyglądać nieco lepiej w przyszłym sezonie reprezentacyjnym, jako że FIVB zaplanowało przerwę.