Wilfredo Leon trenuje z polską kadrą. Jak przyjęli go inni reprezentanci?

obserwator_86 3 godziny temu Oceniono 2 razy 0

Dziwnym zagraniem trenera jest zabranie jedynie dwóch rozgrywających - wiadomo już, że do ścisłej kadry trafi zarówno Drzyzga jak i Łomacz. Co do pierwszego nie mam uwag, ale drugi wybitnie się nie sprawdza - w meczach, gdy grał mieliśmy niesamowite problemy. Ciągłe puszczanie ataku na podwójny i potrójny blok, za niskie wystawienia, przerzucenia bądź wrzutki za daleko od siatki, to praktycznie wizytówka Łomacza. Niedawne mecze pokazały, że zarówno Janusz jak i Komenda stanowiliby lepsze uzupełnienie.