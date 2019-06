Kaczmarek wreszcie postraszył, Łukasik załatwił sobie last minute do Chicago? [OCENY]

Łukasz Kaczmarek skończył w sobotę 25 lat i z tej okazji rozegrał swój najlepszy mecz w reprezentacji Polski w bieżącym sezonie. W Lipsku, w ostatnim turnieju fazy zasadniczej Ligi Narodów, wygraliśmy 3:1 z Japonią, 3:1 z Niemcami i 3:0 z Portugalią, a nasz atak razem ze "Zwierzakiem" napędzał Piotr Łukasik. On lada chwila ma grać na Uniwersjadzie w Neapolu. Ale czy zagra, czy jednak Vital Heynen w ostatniej chwili uzna, że chce go mieć w składzie na Final Six w Chicago?

MAREK PODMOKŁY