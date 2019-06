Polska osłabiona na Final Six? Ważą się losy reprezentanta Polski

Polacy w sobotę pokonali Niemców 3:1. W rozgrywanych w nocy spotkaniach Francuzi pokonali Włochów 3:1 oraz Kanada uległa Brazylijczykom 0:3, a taki układ wyników oznacza, że zespół Vitala Heynena jest już pewien awansu do Final Six Ligi Narodów. Kibice reprezentacji Polski mają jednak obawy do zmartwień, bo kontuzji nabawił się Tomasz Fornal.

Fornal doznał kontuzji w trakcie spotkania z Niemcami. Co z Final Six?

W czwartym secie spotkania z Niemcami w Lipsku Fornal wyskoczył do bloku i nieszczęśliwie upadł. Tym samym doznał kontuzji stawu skokowego. - Tomasz jest już po badaniach lekarskich, które wykazały skręcenie kostki. Naszego nowego przyjmującego czeka około dwutygodniowa przerwa w grze. Tomasz wyraża nadzieję, że powrót do zdrowia nastąpi na tyle szybko, że będzie mu jeszcze dane pojechać z reprezentacją na turniej finałowy Ligi Narodów do Stanów Zjednoczonych (10-14 lipca) - czytamy w oświadczeniu Jastrzębskiego Węgla, czyli klubu Polaka.