Co musi zrobić Polska, by zagrać Final Six? Może mieć mniej punktów od rywali, a i tak awansować!

Po 12 meczach Siatkarskiej Ligi Narodów polska kadra jest na 6. miejscu. To oznacza, że jest o krok od awansu do Final Six rozgrywek. Przed nią pozostał tylko jeden turniej fazy interkontynentalnej, który odbędzie się w Lipsku. W nim biało-czerwoni zmierzą się z Niemcami (14. miejsce), Japonią (10.) i Portugalią (15.).

Co musi się stać, by Polska awansowała do Final Six Ligi Narodów?

Aby dostać się do turnieju finałowego, siatkarze Vitala Heynena powinni wygrać wszystkie mecze w Lipsku. To jednak nie wszystko, bo poza tym, muszą liczyć na Włochów. A właściwie na ich słabszą dyspozycję. W tej chwili mają oni bowiem 8 zwycięstw, tyle samo, ile Polacy. Zwycięstwa są kluczowe, bo decydują o kolejności w tabeli (w turniejach FIVB układ tabeli zależy od liczby zwycięstw, nie od zdobytych punktów). Polacy muszą więc liczyć na to, że Włosi w ostatnim turnieju wygrają o jeden mecz mniej, co biało-czerwonym pozwoli wskoczyć na miejsce dające awans.

Czołówka tabeli Ligi Narodów:*

Brazylia - 12 meczów - 11 zwycięstw - 1 porażka - 30 pkt. Iran - 12 - 11-1 - 30 pt Rosja - 13 - 10 - 3 - 29 pkt Francja - 12 - 9 - 3 - 28 pkt Włochy - 12 - 8 - 4 - 25 pkt Polska - 12 - 8 - 4 - 21 pkt USA - 12 - 7 - 5 - 22 pkt Argentyna - 13 - 7 - 6 - 22 pkt 9Kanada - 12 - 5 - 7 - 20 pkt

* W turnieju finałowym zagra pięć najlepszych reprezentacji tabeli, a także gospodarze - USA.