Wojciech Ferens w Aluron Virtu Warcie Zawiercie

– Wojtek idealnie pasuje do naszego składu – mówi prezes klubu, Kryspin Baran. – Ma cechy pasujące do Jurajskiego Rycerza. Nie ma dla niego straconych piłek, w każdym meczu daje z siebie maksimum umiejętności. Liczymy na to, że dzięki przyjściu Wojtka poziom przyjęcia naszej drużyny podniesie się – kończy prezes klubu.

Wojciech Ferens to były zawodnik m.in. Indykpolu AZS Olsztyn, ZAKSY Kędzierzyn-Koźle, BBTS-u Bielsko-Biała, Łuczniczki Bydgoszcz czy Trefla Gdańsk. W poprzednim sezonie przerwał grę w lidze francuskiej, by dołączyć do Jastrzębskiego Węgla.

Do tej pory zawierciański klub przedłużał kontrakty. W gronie siatkarzy zatrudnionych na kolejny sezon znaleźli się Marcin Waliński, Michal Masny, Taichiro Koga, Grzegorz Bociek, Mateusz Malinowski, Alexandre Ferreira, Krzysztof Andrzejewski i Łukasz Swodczyk.

Wojciech Ferens jest pierwszym "nowym" zawodnikiem klubu na sezon 2019/2020. Związał się z Aluron Virtu Wartą na dwa lata.