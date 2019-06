Reprezentacja Polski wygrała w Lidze Narodów. Tak wygląda klasyfikacja po dziesięciu meczach

Inaugurującym meczem Polaków we włoskim turnieju Ligi Narodów było spotkanie z Argentyną, z którą biało-czerwoni mierzyli się po raz pierwszy od mistrzostw świata 2018. Podopieczni Vitala Heynena wygrali 3:2 (25:21, 25:23, 25:27, 20:25, 19:17) i zajmują już szóstą lokatę.

Przypomnijmy, że do Final Six Ligi Narodów awansuje pięć najlepszych drużyn. W turnieju finałowym zagrają też gospodarze, Amerykanie - jeśli znajdą się w czołowej piątce, to do turnieju zakwalifikuje się również szósta drużyna.

Liga Narodów ma być dla Polaków okazją do prezentacji umiejętności szerokiej kadry. Docelowo najważniejszym turniejem sezonu są kwalifikacje olimpijskie, które odbędą się dopiero w sierpniu. Polacy już w sobotę zagrają z Serbią. Do końca rozgrywek pozostało pięć kolejek.

Tabela Ligi Narodów

Iran 10 meczów - 27 punktów Włochy 10 - 24 Brazylia 9 -22 Francja 10 - 22 Rosja 9 - 20 Polska 10 - 17 USA 9 - 16 Serbia 10 - 13 Argentyna 10 -13 Kanada 9 - 12 Japonia 9 - 10 Bułgaria 9 - 8 Portugalia 10 - 7 Niemcy 9 - 6 Australia 10 - 7 China 9 - 4

* O godz. 23.00 w piątek Niemcy zmierzą się z Rosją