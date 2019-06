Porażka Polek z Chinkami w Lidze Narodów siatkarek

Polki po 9 kolejkach by造 na 5. miejscu w tabeli Ligi Narod闚. Ich rywalki, Chinki by造 lokat wy瞠j. Gdyby nasze zawodniczki pokona造 we wtorek gospodynie, to mog造by awansowa nawet na podium. Wszystko dlatego, 瞠 trzecie Amerykanki przegra造 z Turczynkami 0:3.

Pierwszy set w wykonaniu Polek by fatalny. Nasze zawodniczki kompletnie radzi造 sobie z przyj璚iem zagrywek Chinek. Atak te nie funkcjonowa i dlatego przegrali鄉y t parti 12:25. Ogromna przewaga rywalek by豉 widoczna w ka盥ym elemencie siatkarskiej gry.

Drugi set by ju du穎 lepszy w wykonaniu Polek. Nasze zawodniczki przegra造 go do 18, ale momentami toczy造 z mistrzyniami olimpijskimi wyr闚nany b鎩. Du瘸 w tym zas逝ga samych Chinek, kt鏎e zacz窸y pope軟ia wi璚ej b喚d闚, zw豉szcza przy serwisie.

Trzeci set by do po這wy bardzo wyr闚nany. Chinki prowadzi造 13:12, gdy zacz窸y odskakiwa naszym siatkarkom. Rywalki powi瘯sza造 przewag, a sko鎍zy造 parti do 22.

W tabeli Ligi Narod闚 Polki spad造 na 6. miejsce, bo wyprzedzi造 je Brazylijki, kt鏎e pokona造 Japonki. To oznacza, 瞠 nasze zawodniczki wypad造 w tym momencie z grona pi璚iu dru篡n, kt鏎e maj pewny awans do fina逝 rozgrywek.

Tabela Ligi Narod闚 FIVB

W 鈔od w drugim meczu na turnieju w Chinach Polki zagraj z Amerykankami (o godzinie 10:00), a w czwartek na koniec z Turczynkami (o godzinie 10:00).