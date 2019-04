Jastrzębski Węgiel wygrał pierwszy mecz półfinałowy! ONICO Warszawa poważnie osłabione

Ten tydzień nie rozpoczął się najlepiej dla walczącego o finał PlusLigi ONICO Warszawa. Okazało się, że kontuzji na wagę kilkumiesięcznej przerwy nabawił się Bartosz Kurek, a transfer medyczny Macieja Muzaja, na który Polska Liga Siatkówki początkowo wydała zgodę, ostatecznie okazał się nieważny. Niewielu sądziło, że nieobecność tak ważnego dla warszawian gracza pozwoli stołecznemu zespołowi na prowadzenie wyrównanej walki z będącymi w pełnej dyspozycji jastrzębianami, jednak zaprzeczył temu pierwszy set spotkania. Sharone Vernon-Evans, czyli zmiennik Kurka, zagrał tę partię bardzo dobrze - zdobył 8 punktów przy 45 procentowej skuteczności ataku. Na jego komfort gry wpływało również to, że dość pewnie funkcjonowały lewe skrzydło i środek z blokiem (13:11). Tego brakowało po drugiej stronie boiska, gdzie Julien Lyneel i Grzegorz Kosok mylili się częściej. Goście przegrali 20:25 w momencie, gdy warszawianie grali nie tylko bez Kurka, ale i Bartosza Kwolka, który niefortunnie upadł po jednym z bloków.

W kolejnej odsłonie meczu gospodarze mylili się częściej niż ich rywale. Jastrzębianie z kolei lepiej radzili sobie na lewym skrzydle dzięki Wojciechowi Ferensowi. Większość ciężaru ataku zaczęła spoczywać na Konarskim, jednak był on wspierany przez przyjmującego i środkowych. W stołecznej drużynie sprawy wyglądały nieco inaczej. Zastępujący Kwolka Nikołaj Penczew kończył średnio 1 na 4 piłki i słabo spisywał się również Piotr Łukasik. Jastrzębianie wygrali 25:22. Trzeci set stał na najlepszym dotychczas poziomie. Bułgarski przyjmujący poprawił swoją grę do poziomu 86 procent przyjęcia i 60 w ataku, a libero Jastrzębskiego Węgla, Jakub Popiwczak, grał na 80 procentach dokładności defensywy. To zapewniło wyrównaną końcówkę, w której więcej zimnej krwi zachowali jastrzębianie (25:23).

Choć warszawianie prowadzili przez pierwszą połowę ostatniej partii (13:10), to ich własne błędy i dwie dobre akcje w wykonaniu Piotra Haina i Wojciecha Ferensa pozwoliły jastrzębianom na odrobienie strat (16:16). Od tego momentu można było mówić o początku końca tego starcia. Podczas gdy gospodarze raz po raz się mylili, to dobrze w ataku prezentowali się Dawid Gunia i Dawid Konarski (23:21). Rzutem na taśmę miejscowi odrobili straty blokiem Penczewa, jednak późniejszy skuteczne zagranie Haina i jego as serwisowy zamknęły partię i mecz na korzyść gości (27:25). Kolejne spotkanie tej półfinałowej pary odbędzie się w piątek o 17.30 w Jastrzębiu-Zdroju.

ONICO Warszawa - Jastrzębski Węgiel 1:3 (25:20, 22:25, 23:25, 25:27)

Stan rywalizacji: 1:0 dla Jastrzębskiego Węgla