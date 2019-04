Siatkówka. Maciej Muzaj zagra w Gazpromie Surgut

Do tej pory Maciej Muzaj znany był wyłącznie z gry na polskich parkietach. W wieku juniora występował w Gwardii Wrocław, by w 2012 roku przenieść się do PGE Skry Bełchatów. W tym klubie nie dostawał zbyt wielu szans na grę, gdyż wiodącą postacią na jego pozycji był Mariusz Wlazły. Największy postęp zrobił w Jastrzębskim Węglu, w którym występował trzy sezony. To właśnie w tej drużynie odbudował pewność siebie, był jej wiodąca postacią, co poskutkowało powołaniem do reprezentacji Polski. Zmiana trenera zespołu klubowego pociągnęła ze sobą roszady w całej drużynie. Gracz przeniósł się do Trefla Gdańsk, z którym pod wodzą Andrei Anastasiego, zajął 9. miejsce w PlusLidze.

W wieku 25 lat Muzaj zdecydował się spróbować szczęścia za granicą. Pierwsi informację o jego transferze podali dziennikarze Polsatu - Jerzy Mielewski i Marcin Lepa - a nam udało się ją potwierdzić. Atakujący kolejny sezon spędzi w rosyjskim Gazpromie Surgut, który zajął 9. miejsce w rozgrywkach Superligi sezonu 2018/2019. Trafi tam jako najczęściej punktujący zawodnik PlusLigi - w sezonie zdobył 479 punktów.

W swoim dorobku Maciej Muzaj ma złoto i dwa brązowe medale mistrzostw Polski oraz krajowy Superpuchar. Razem z kadrą prowadzoną ówcześnie przez Ferdinando De Giorgiego sięgnął również po złoty medal Memoriału Huberta Jerzego Wagnera.