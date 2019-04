Niespodzianka w Kędzierzynie-Koźlu! ZAKSA przegrała z Wartą Zawiercie

Spora niespodzianka w PlusLidze. Faworyzowana ZAKSA Kędzierzyn-Koźle przegrała pierwszy mecz półfinałowy z Wartą Zawiercie i to na własnym parkiecie. Gospodarze fazę zasadniczą zakończyli na pierwszym miejscu, mając nad czwartą Wartą 19 punktów przewagi. W sobotę w Kędzierzynie-Koźle tej różnicy zupełnie nie było widać.

Tylko pierwszy set miał przewidywalny przebieg. ZAKSA wygrała go do 20. W kolejnych partiach wicemistrzowie Polski przegrywali w końcówkach z drużyną gości, która w rywalizacji do dwóch zwycięstw prowadzi 1:0. Kolejne spotkanie odbędzie się w środę w Zawierciu. Początek tego meczu o 17:30. W drugim półfinale rywalizują zespoły ONICO Warszawa i Jastrzębskiego Węgla.